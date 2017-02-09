Форвард "Чикаго" Джонатан Тэйвз признан первой звездой дня в НХЛ

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Нападающий "Чикаго" Джонатан Тэйвз назван первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В победном матче против "Миннесоты" (4:3 ОТ) Тэйвз забросил победную шайбу в овертайме, а также сделал две результативных передачи.
Вторым в списке лучших стал защитник "Миннесоты" Джаред Сперджон, отметившийся заброшенной шайбой.
Тройку замкнул нападающий "Чикаго" Ричард Паник, который забросил шайбу и отдал результативную передачу.