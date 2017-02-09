Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация биатлона Франции попросила прощения за агрессивные комментарии двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова по причине его допингового прошлого. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

В начале февраля пресс-служба СБР поздравила Логинова с днем рождения на своей странице в Instagram. Под фотографией с поздравлениями Фуркад оставил следующий комментарий: "И не забудьте, один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО".

"Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится", - сказал Кравцов.

Логинов попал в состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, который стартует 9 февраля. Спортсмен примет участие в первой гонке на турнире - смешанной эстафете.

Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014-го за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы.