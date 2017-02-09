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Устюгов: Чита подходит для подготовки сборной РФ по биатлону к ОИ-2018

Спорт
9 февраля, 11:00 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
По мнению двукратного олимпийского чемпиона по биатлону, к плюсам читинской базы можно отнести географическую близость с Пхенчханом и условия высокогорья
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Евгений Устюгов во время спринтерской гонки по биатлону на XXII зимних Олимпийских играх

Евгений Устюгов во время спринтерской гонки по биатлону на XXII зимних Олимпийских играх

© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

ЧИТА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. База "Высокогорье" в Чите является наиболее подходящей на востоке России для подготовки сборной России по биатлону к XXIII зимним Олимпийским играм в южнокорейском Пхенчхане. Такое мнение на пресс-конференции в Чите высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов.

"Я буду обеими руками за то, чтобы сбор проходил где-то ближе к востоку, и если у вас будет хорошая база, то это вариант… На данный момент, как я знаю, в Чите самый близкий (к Южной Корее - прим. ТАСС) комплекс для тренировок", - сказал Устюгов, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

В числе плюсов Читы он назвал близость часовых поясов с Пхенчханом, а также условия высокогорья. "Трасса здесь есть, она готова. Стрельбище есть. Необходима кое-какая техника, нужны комнаты для переодевания спортсменов, для тренеров, комнаты для подготовки лыж", - добавил он.

Министр спорта Забайкальского края Михаил Радченко заявил, что власти региона заинтересованы в том, чтобы подготовка сборной проходила в Чите, и летом 2017 года постараются подготовить для этого базу.

Евгений Устюгов - российский биатлонист, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер чемпионата мира 2011 года. В сборной России дебютировал в сезоне 2006/07, в апреле 2014 года объявил о завершении спортивной карьеры.

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