Титов: российская спортивная гимнастика вернула позиции на мировом уровне

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская спортивная гимнастика за последние несколько лет сумела вернуть себе ведущие позиции на мировом уровне. Об этом на отчетно-выборной конференции заявил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
"Российская гимнастика здорово придвинулась вперед, почти вернула многое из того, что было, на мировом уровне, - сказал он. - Мы вернули позиции в Международной федерации гимнастики. Но есть и проблемы. С одной стороны, наш спорт молодеет, но, с другой, время спортсменов сократилось до одного олимпийского цикла".
Титов является единственным кандидатом на пост президента ФСГР. Он также является вице-президентом Международной федерации гимнастики.