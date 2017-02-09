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Титов: российская спортивная гимнастика вернула позиции на мировом уровне

Спорт
9 февраля, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Также глава Федерации спортивной гимнастики России отметил, что отечественные представители этого вида спорта добились значительного прогресса
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Бронзовый призер Игр-2016 в упражнении на брусьях Давид Белявский

Бронзовый призер Игр-2016 в упражнении на брусьях Давид Белявский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская спортивная гимнастика за последние несколько лет сумела вернуть себе ведущие позиции на мировом уровне. Об этом на отчетно-выборной конференции заявил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

"Российская гимнастика здорово придвинулась вперед, почти вернула многое из того, что было, на мировом уровне, - сказал он. - Мы вернули позиции в Международной федерации гимнастики. Но есть и проблемы. С одной стороны, наш спорт молодеет, но, с другой, время спортсменов сократилось до одного олимпийского цикла".

Титов является единственным кандидатом на пост президента ФСГР. Он также является вице-президентом Международной федерации гимнастики.

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