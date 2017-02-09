Порядка 284 млн руб. выделено на строительство лыжно-биатлонного комплекса на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Порядка 284 млн рублей выделено из бюджета Челябинской области в 2017 году на строительство в Златоусте лыжно-биатлонного комплекса имени двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В 2017 году Златоусту из областного бюджета выделено порядка 284 млн рублей на строительство лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой. Строительство комплекса началось в 2015 году, в предыдущие два года на него было выделено 247 млн рублей, из которых 160 млн рублей - средства федерального бюджета", - сказала собеседница агентства.

По мнению министра физической культуры и спорта Челябинской области Леонида Одера, лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте станет региональным центром подготовки спортсменов, а также местом проведения всероссийских соревнований. "Центр должен иметь статус регионального, его главная задача - развитие лыжного спорта и биатлона. Здесь будут готовиться сборные команды области, в перспективе будем приглашать сюда и сборные других регионов России, молодежный состав сборной страны. С 2018 года на лыжно- биатлонной трассе Златоуста планируем проводить большую часть межрегиональных и всероссийских соревнований", - приводит пресс-служба его слова.

Ишмуратова (родилась 20 апреля 1972 года в Златоусте) - российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта РФ. Двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы.