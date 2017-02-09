Поветкин сможет претендовать на титул чемпиона мира IBO

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский супертяжеловес Александр Поветкин сможет претендовать на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO), несмотря на подозрение в употреблении допинга. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

На данный момент титул чемпиона IBO является вакантным.

"Поветкин сможет претендовать на титул IBO. Он не проводил бои под эгидой IBO, поэтому не попадает под наше подозрение. На данный момент он находится на четвертой строчке рейтинга", - сказал собеседник агентства.

Ранее Всемирный боксерский совет и Международная боксерская федерация исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

Допинг-проба "А" 37-летнего Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии ВБС. Также положительный результат дала и допинг-проба "Б" от 6 декабря.

Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 - досрочно) и потерпев одно поражение.