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Бессонов: Чанов был душой киевского "Динамо" и любимцем болельщиков

Спорт
9 февраля, 12:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев
Чанов и Бессонов вместе выступали за киевское "Динамо" с 1982 по 1990 год
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Владимир Бессонов, 1982 год

Владимир Бессонов, 1982 год

©  Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Бывший вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов был душой команды и любимцев болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал бывший партнер Чанова по клубу и сборной СССР по футболу Владимир Бессонов.

Чанов скончался в среду на 58-м году жизни.

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"Фактически всю футбольную жизнь мы провели вместе. Это прекрасный человек, друг и товарищ, выдающийся вратарь, замечательный семьянин. Он был душой команды и любимцем болельщиков. Все это он заслужил своей работой и мастерством", - сказал Бессонов.

"Вратарская профессия - не такая уж и легкая и чересчур заметная. Каждое спасение, каждая ошибка - все это всегда на виду. Тем не менее, Чанов на протяжении всей карьеры показывал мастерство и класс - как в "Динамо", так и в сборной", - добавил собеседник агентства.

"Жалко, что все получилось так трагично. Чанов будет жить в наших сердцах вечно", - сказал Бессонов в заключение.

Чанов и Бессонов вместе выступали за киевское "Динамо" с 1982 по 1990 год. За это время в составе киевлян они трижды стали чемпионами СССР (1985, 1986, 1990), победителями Кубка обладателей кубков (1986) и четырежды завоевывали Кубок СССР (1982, 1985, 1987, 1990).

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