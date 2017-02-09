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Сборная России опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФА

Спорт
9 февраля, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Предыдущим антирекордом россиян было 56-е место
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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России опустилась с 56-го на 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в ее активе 592 очка. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Предыдущим антирекордом россиян было 56-е место в декабре 2016 года.

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