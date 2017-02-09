Украинец Зозуля запросил у ФИФА разрешение на переход в третий клуб за сезон

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Украинский нападающий Роман Зозуля отправил в Международную федерацию футбола (ФИФА) запрос на разрешение перейти в третий клуб за сезон. Об этом сообщил агент игрока Владимира Кузьменко, слова которого приводит украинское издание "Сегодня".

"Мы послали запрос в ФИФА, чтобы Зозуле позволили на эти полгода заявиться в тот чемпионат, где трансферное окно еще открыто, - сказал Кузьменко. - Если просьбу удовлетворят, то у нас появятся варианты начиная от Украины и Норвегии и заканчивая Китаем и Южной Америкой. Главное - разрешение".

"Райо Вальекано" 1 февраля отменил аренду Зозули из испанского "Бетиса" из-за недовольства болельщиков команды его правыми политическими взглядами, однако под давлением Королевской федерации футбола Испании отказался от разрыва арендного соглашения. Клуб дал игроку время на принятие решения по вопросу дальнейшего выступления за команду.

Если Зозуля откажется от выступления за "Райо Вальекано", то не сможет выходить на поле до окончания нынешнего сезона из-за правила, запрещающего дважды за сезон переходить из клуба в клуб, а "Бетис" уже исключил его из заявки и не сможет заново заявить из-за закрытия трансферного окна.

Фанаты "Райо", недовольные переходом Зозули, устраивали митинги перед офисом клуба, вывешивали на базе команда баннеры с требованием исключения Зозули и отставки президента клуба, а также угрожали футболисту.