FIS отказался оценивать шансы Легкова и Вылегжанина выступить на ЧМ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказалась оценивать шансы российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Александра Легкова и Евгения Белова на выступление на чемпионате мира в Лахти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

Во вторник Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Данные лыжники, а также Легков и Белов, оспорят отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Мы не оцениваем шансы этих спортсменов выступить на чемпионате мира. В настоящий момент им запрещено выступать на любых международных соревнованиях под эгидой FIS", - сказал собеседник агентства.

23 декабря было объявлено, что Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Иванова и Шаповалова были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.