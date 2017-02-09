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FIS отказался оценивать шансы Легкова и Вылегжанина выступить на ЧМ

Спорт
9 февраля, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Во вторник FIS отклонила апелляции российских лыжников на временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил
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Александр Легков

Александр Легков

© EPA/MARKKU OJALA, архив

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказалась оценивать шансы российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Александра Легкова и Евгения Белова на выступление на чемпионате мира в Лахти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

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Во вторник Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Данные лыжники, а также Легков и Белов, оспорят отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Мы не оцениваем шансы этих спортсменов выступить на чемпионате мира. В настоящий момент им запрещено выступать на любых международных соревнованиях под эгидой FIS", - сказал собеседник агентства.

23 декабря было объявлено, что Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Иванова и Шаповалова были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

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