Тренер сборной Финляндии: Коскинен и Метсола имеют шансы поехать на ЧМ по хоккею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финские вратари Микко Коскинен и Юха Метсола имеют все шансы сыграть на чемпионате мира по хоккею. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки.

Оба голкипера вызваны в команду на предстоящий третий этап Евротура - Шведские хоккейные игры. В первом матче турнира с командой России в Санкт-Петербурге Коскинен займет место в воротах.

"Я позвал на турнир обоих, поскольку Коскинен является лучшим вратарем в Европе, а Метсола постоянно играет в Хабаровске в последнем месяце, - сказал он. - В прошлом году Коскинен провел чемпионат мира на высоком уровне. Знаю, что у Метсолы не очень хорошая ситуация в Хабаровске в этом сезоне, который для него скоро закончится, и мы с ним поговорим о том, чтобы он, несмотря на это, пытался держать себя в форме. Так что оба вратаря имеют возможность сыграть на чемпионате мира".

По словам Марьямяки, пока он еще не думал о том, кто из финских игроков из Национальной хоккейной лиги может сыграть на турнире. "Сейчас я сконцентрирован на игроках, выступающих в Европе. В начале марта мы вместе с нашим генменеджером Йере Лехтиненом отправимся в Северную Америку, и тогда мы подумаем об этом", - отметил он.

На третий этап Евротура тренерский штаб финской команды вызвал двух нападающих пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" - Йоонаса Ярвинена и Томи Салинена. "Куньлунь" проводит отличный сезон - немало финских игроков под руководством Юрзинова проделали отличную работу, и я надеюсь, что клуб будет играть в плей- офф", - отметил он.

Чемпионат мира 2017 года пройдет в Париже и Кельне c 5 по 21 мая.