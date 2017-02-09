Агапитов: Кубок России по тяжелой атлетике проходит на уровне чемпионата Европы

Высокий урожай зерна в РФ в 2017 году может привести к "ценовой катастрофе"Экономика и бизнес 9 февраля, 13:41
Банк ВТБ выделит около $1 млн Международной федерации гимнастики в 2017 годуСпорт 9 февраля, 13:36
Олимпийские чемпионы Немов и Хоркина продолжат работу в качестве вице-президентов ФСГРСпорт 9 февраля, 13:32
Почти 40 человек участвовали в махинациях с материнским капиталом в Омской областиСибирь 9 февраля, 13:32
На проведение Суперфинала Мировой лиги по водному поло от России претендуют четыре городаСпорт 9 февраля, 13:27
Родственница Виктора Чанова опровергла информацию о нападении на бывшего футболистаСпорт 9 февраля, 13:25
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытияСпорт 9 февраля, 13:24
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростатеОбщество 9 февраля, 13:21
Сердечная достаточность: как в Забайкалье решили ликвидировать дефицит кардиологовВ стране 9 февраля, 13:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Кубок России по тяжелой атлетике проходит на уровне чемпионата Европы, его организация не вызывает никаких нареканий. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
"Кубок России проходит на самом высоком уровне, открытие прошло великолепно. Что касается технической части, то это один из лучших Кубков России, сделана онлайн-трансляция на нашем сайте федерации - это явный шаг вперед, плюс сделали электронное табло, такого не было даже на чемпионате России. Кубок проходит на уровне чемпионата Европы, у нас нет никаких нареканий, ни одного недочета", - сказал Агапитов.
Кубок России проходит в городе Зеленодольск с 9 по 13 февраля, по его итогам будет определен состав национальной команды на чемпионат Европы 2017 года.