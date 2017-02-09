Агапитов: Кубок России по тяжелой атлетике проходит на уровне чемпионата Европы

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Кубок России по тяжелой атлетике проходит на уровне чемпионата Европы, его организация не вызывает никаких нареканий. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Кубок России проходит на самом высоком уровне, открытие прошло великолепно. Что касается технической части, то это один из лучших Кубков России, сделана онлайн-трансляция на нашем сайте федерации - это явный шаг вперед, плюс сделали электронное табло, такого не было даже на чемпионате России. Кубок проходит на уровне чемпионата Европы, у нас нет никаких нареканий, ни одного недочета", - сказал Агапитов.

Кубок России проходит в городе Зеленодольск с 9 по 13 февраля, по его итогам будет определен состав национальной команды на чемпионат Европы 2017 года.