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Агапитов: Кубок России по тяжелой атлетике проходит на уровне чемпионата Европы

Спорт
9 февраля, 12:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Турнир проходит в городе Зеленодольск с 9 по 13 февраля
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Кубок России по тяжелой атлетике проходит на уровне чемпионата Европы, его организация не вызывает никаких нареканий. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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"Кубок России проходит на самом высоком уровне, открытие прошло великолепно. Что касается технической части, то это один из лучших Кубков России, сделана онлайн-трансляция на нашем сайте федерации - это явный шаг вперед, плюс сделали электронное табло, такого не было даже на чемпионате России. Кубок проходит на уровне чемпионата Европы, у нас нет никаких нареканий, ни одного недочета", - сказал Агапитов.

Кубок России проходит в городе Зеленодольск с 9 по 13 февраля, по его итогам будет определен состав национальной команды на чемпионат Европы 2017 года.

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