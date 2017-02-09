Глава ФТАР проведет рабочую встречу с президентом IWF Аяном в конце февраля

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МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Следующая рабочая встреча главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова и президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Томаша Аяна состоится в конце февраля. Об этом ТАСС сообщил Агапитов.
Предыдущая встреча руководителей федераций состоялась 27 января в Будапеште. На ней обсуждались ключевые аспекты борьбы с допингом и взаимодействия с международной федерацией.
"Мы наметили с президентом международной федерации дорожную карту взаимодействия. Я рассказал ему про изменения в федерации, они были встречены с позитивом. Наметили с ним встречу в конце февраля", - сказал Агапитов.
29 июля IWF отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев применения допинга, позже в августе она объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР и Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Спортивные федерации подали апелляцию в CAS на это решение.