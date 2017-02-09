Агапитов: нет никаких гарантий, что сборная России по тяжелой атлетике выступит на ЧЕ

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Гарантий выступления сборной России по тяжелой атлетике на чемпионате Европы сейчас нет, так как вопрос о возможной дисквалификации находится в подвешенном состоянии. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) от 29 июля прошлого года, российские легкоатлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх - 2016 по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР, Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Федерации этих стран подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск на это решение, 26 января ФТАР отозвала иск.

"Нельзя говорить, что сборная выступит на чемпионате Европы со стопроцентной гарантией, так как вопрос о возможной дисквалификации федерации еще не решен и находится в подвешенном состоянии. Что с этим делать, не знает никто, даже международная федерация. Но сборная готовится в полном составе", - сказал Агапитов.

Чемпионат Европы 2017 года пройдет с 1 по 9 апреля в хорватском Сплите.