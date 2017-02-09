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Агапитов: нет никаких гарантий, что сборная России по тяжелой атлетике выступит на ЧЕ

Спорт
9 февраля, 13:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
По словам главы ФТАР, вопрос о возможной дисквалификации федерации еще не решен и находится в подвешенном состоянии
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Гарантий выступления сборной России по тяжелой атлетике на чемпионате Европы сейчас нет, так как вопрос о возможной дисквалификации находится в подвешенном состоянии. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

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Согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) от 29 июля прошлого года, российские легкоатлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх - 2016 по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР, Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Федерации этих стран подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск на это решение, 26 января ФТАР отозвала иск.

"Нельзя говорить, что сборная выступит на чемпионате Европы со стопроцентной гарантией, так как вопрос о возможной дисквалификации федерации еще не решен и находится в подвешенном состоянии. Что с этим делать, не знает никто, даже международная федерация. Но сборная готовится в полном составе", - сказал Агапитов.

Чемпионат Европы 2017 года пройдет с 1 по 9 апреля в хорватском Сплите.

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