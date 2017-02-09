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Родственница Виктора Чанова опровергла информацию о нападении на бывшего футболиста

Спорт
9 февраля, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Ранее газета "Спорт-Экспресс" написала, что в конце января на Чанова было совершено нападение, в результате которого он получил черепно-мозговую травму
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Виктор Чанов

Виктор Чанов

© Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Известный советский футболист Виктор Чанов не подвергался нападению в конце января. Об этом написала на своей странице в Facebook жена сына Виктора Чанова Ирина Чанова.

Бывший вратарь сборной СССР скончался 8 февраля на 58-м году жизни.

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"Пожалуйста не верьте слухам, что его избили, и не пишите ложную информацию!", - сообщила Ирина Чанова.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" написала, что в конце января на Чанова было совершено нападение, в результате которого он получил черепно-мозговую травму.

В составе киевского "Динамо" (1982-1990) Чанов стал трехкратным чемпионом СССР (1985, 1986, 1990), победителем Кубка обладателей кубков (1986) и четырежды завоевал Кубок СССР (1982, 1985, 1987, 1990). Также он стал обладателем Кубка страны в составе донецкого "Шахтера" (1980). В 1986 году был награжден призом "Вратарь года" в СССР.

Вместе с молодежной сборной СССР он стал чемпионом Европы 1980 года. В составе национальной команды страны дошел до финала чемпионата Европы - 1988, также участвовал в мировом первенстве 1986 года, сыграв в матче с командой Канады (2:0). Всего за сборную провел 21 игру, пропустив восемь мячей.

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