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На проведение Суперфинала Мировой лиги по водному поло от России претендуют четыре города

Спорт
9 февраля, 13:27 UTC+3 ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Казань подавала заявку на проведение турнира, однако позднее стало известно, что столица Татарстана его не примет в связи с тем, что там пройдет Кубок конфедераций
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Алексей Власенко

Алексей Власенко

© Стоян Васев/ТАСС

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Четыре города претендуют на подачу заявки от России на проведение мужского Суперфинала Мировой лиги по водному поло 2017 года. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Суперфинал запланирован на 20-25 июня. Казань подавала заявку на проведение турнира, однако позднее стало известно, что столица Татарстана его не примет в связи с тем, что там пройдет Кубок конфедераций по футболу.

"В качестве замены Казани рассматриваем четыре города, но география постоянно расширяется. Многие регионы хотят принять Суперфинал. В течение двух недель планируем определиться с местом проведения. Пока не буду афишировать, с кем ведем переговоры", - сказал Власенко.

В 2016 году Суперфинал принимал китайский Хойчжоу.

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