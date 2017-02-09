На проведение Суперфинала Мировой лиги по водному поло от России претендуют четыре города

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Четыре города претендуют на подачу заявки от России на проведение мужского Суперфинала Мировой лиги по водному поло 2017 года. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Суперфинал запланирован на 20-25 июня. Казань подавала заявку на проведение турнира, однако позднее стало известно, что столица Татарстана его не примет в связи с тем, что там пройдет Кубок конфедераций по футболу.

"В качестве замены Казани рассматриваем четыре города, но география постоянно расширяется. Многие регионы хотят принять Суперфинал. В течение двух недель планируем определиться с местом проведения. Пока не буду афишировать, с кем ведем переговоры", - сказал Власенко.

В 2016 году Суперфинал принимал китайский Хойчжоу.