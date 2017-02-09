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Олимпийские чемпионы Немов и Хоркина продолжат работу в качестве вице-президентов ФСГР

Спорт
9 февраля, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Решение было принято на отчетно-выборной конференции организации
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Алексей Немов и Светлана Хоркина

Алексей Немов и Светлана Хоркина

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина продолжат работу в должностях вице- президентов Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Об этом журналистам сообщил президент ФСГР Василий Титов.

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Данное решение было принято на отчетно-выборной конференции организации в Москве.

Также работу в качестве вице-президентов продолжат главный тренер национальной команды Андрей Родионенко и Валентина Никанорова.

"Меня устраивает команда, которая сложилась. Скорее всего, все сохранится как есть, они продолжат работу", - сказал Титов.

Ранее Титов был единогласно переизбран президентом ФСГР на новый четырехлетний цикл.

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