Банк ВТБ выделит около $1 млн Международной федерации гимнастики в 2017 году

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ останется спонсором Международной Федерации гимнастики (FIG) в 2017 году и выделит организации порядка $1 млн. Об этом журналистам сообщил вице-президент FIG, первый зампредседателя банка ВТБ Василий Титов.
"Мы продолжим в нынешнем году спонсорские отношения с международной федерацией. Финансовая сторона - около $1 млн. Нас полностью устраивает данное партнерство, ВТБ представлен на всех международных соревнованиях", - сказал Титов.
В четверг он был переизбран на пост главы Федерации спортивной гимнастики России.