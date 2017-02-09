Козак назвал гипотезой заявление о возможности проведения Олимпиады-2028 в Петербурге

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Заявление о возможности проведения Олимпийских игр в Петербурге только гипотеза, никаких решений на эту тему нет и быть пока не может. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Ранее вице-премьер рассказал, что правительство готово поддержать предложение о проведении летней Олимпиады в Санкт-Петербурге в 2028 году при условии одобрения данного проекта жителями города.

"Что касается проведения Олимпийских игр в России, хочу отметить, что это был разговор с девочкой из Петербурга, которая учится в детском образовательном центре "Сириус" (в Сочи - прим. ТАСС) и которая имеет мечту, чтобы город стал когда-нибудь олимпийской столицей. Из этого разговора с девочкой сделали новость. Разговор был о гипотетической возможности одного из городов, в том числе и Петербурга, принять Олимпийские игры", - сказал он.

По его словам, прежде всего речь идет о том, что Петербург, Казань и Сочи, которые звучали в ходе этого разговора с детьми, существенно больше подготовлены к проведению такого масштабного спортивного праздника. "Речь идет только о гипотетической возможности, потому что для такого рода решений, для выдвижения, для участия в конкурсе необходимо стечение ряда положительных факторов. Это связано с тем, кто будет выдвигаться в этот период, какое место будет занимать наша страна в мировом олимпийском движении, какой у нее будет статус, какой у нее будет вес к тому времени. Прогнозировать это довольно трудно", - добавил он.

"Нужны будут расчеты. Это только гипотеза, никаких решений на эту тему нет и в этот период точно быть не может, - отметил Козак. - Воспринимать это как принятое решение, конечно, нельзя".