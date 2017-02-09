Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два сибирских региона перенесли "Лыжню России" из-за морозов

Спорт
9 февраля, 14:00 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, февраля. /ТАСС
Соревнования перенесли Омская и Кемеровская области
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Омская и Кемеровская области перенесли проведение Всероссийской массовой гонки "Лыжня России - 2017" из-за грядущего похолодания в Западной Сибири, сообщили ТАСС в региональных спортивных ведомствах.

"В Омской области массовая лыжная гонка "Лыжня России", которая должна была пройти 11 февраля, из-за морозов перенесена на 18 февраля. Решение о переносе согласовано с Министерством спорта России", - сообщили ТАСС в областном министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта. По прогнозам синоптиков, в Омской области в ближайшие дни установится морозная погода. Температура ночью опустится до минус 30-35 градусов, при прояснении - до минус 40, днем будет минус 25-30 градусов.

Смотрите также
"Лыжня России" в Кургане и Тюмени перенесена на март из-за погоды

По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, "Лыжня России" в Кузбассе переносится на 19 февраля 2017 года из-за ожидающегося резкого понижения температуры воздуха.

Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, понижение температуры ожидается 11-12 февраля в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай.

"С завтрашнего дня ожидаются значительные похолодания. На выходных в Новосибирской области и соседних регионах предполагается усиление морозов, температура понизится до минус 26-33 градусов, дневные температуры будут в пределах минус 22-28 градусов", - сказал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
2
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
7
На юго-востоке МКАД произошло несколько мелких ДТП
Темы дня
Реклама