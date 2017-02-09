Два сибирских региона перенесли "Лыжню России" из-за морозов

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Омская и Кемеровская области перенесли проведение Всероссийской массовой гонки "Лыжня России - 2017" из-за грядущего похолодания в Западной Сибири, сообщили ТАСС в региональных спортивных ведомствах.

"В Омской области массовая лыжная гонка "Лыжня России", которая должна была пройти 11 февраля, из-за морозов перенесена на 18 февраля. Решение о переносе согласовано с Министерством спорта России", - сообщили ТАСС в областном министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта. По прогнозам синоптиков, в Омской области в ближайшие дни установится морозная погода. Температура ночью опустится до минус 30-35 градусов, при прояснении - до минус 40, днем будет минус 25-30 градусов.

По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, "Лыжня России" в Кузбассе переносится на 19 февраля 2017 года из-за ожидающегося резкого понижения температуры воздуха.

Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, понижение температуры ожидается 11-12 февраля в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай.

"С завтрашнего дня ожидаются значительные похолодания. На выходных в Новосибирской области и соседних регионах предполагается усиление морозов, температура понизится до минус 26-33 градусов, дневные температуры будут в пределах минус 22-28 градусов", - сказал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.