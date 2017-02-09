"Буран" сыграет оставшиеся два выездных матча в ВХЛ, несмотря на финансовые сложности

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Воронежский "Буран" сумеет провести оставшиеся два выездных матча предварительного этапа чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), несмотря на сложную финансовую ситуацию в клубе. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Бурана" Сергей Ткачев.

В среду клуб на своем официальном сайте объявил, что из- за сложной финансовой ситуации не сможет поехать на календарные игры в Казахстан с "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и "Сарыаркой" (Караганда), намеченные, соответственно, на 13 и 15 февраля. На следующий день "Буран" принес извинения болельщикам этих команд за неприезд на игры. Воронежский клуб, который утратил шансы на выход в плей-офф ВХЛ, проведет заключительные матчи сезона 17 февраля в Ангарске с "Ермаком" и 19 февраля в Красноярске с "Соколом".

"К сожалению, финансовая обстановка у нас такова, что когда мы 10 января отдавали счета на оплату авиабилетов в Казахстан нашим партнерам, денег на начало этого года у них не оказалось, чтобы их оплатить, - сказал Ткачев. - После совещания у вице-губернатора спонсоры "проснулись", сказав, что оплатят нам проезд до Красноярска и Иркутска, но в Казахстан билетов уже не взять".

"Я сегодня позвонил и извинился перед руководством обоих клубов, по этой ситуации я общался и с Федерацией хоккея России. В итоге виноваты мы, и с себя вины я не снимаю. Любые меры против нас со стороны ФХР я сочту нужными и правильными", - подчеркнул Ткачев.

В соответствии с регламентом проведения чемпионата ВХЛ "Бурану" за неявку на матчи будут засчитаны технические поражения. Лидеру регулярного чемпионата ВХЛ "Торпедо" и идущей на третьем месте "Сарыарке" будут присуждены технические победы и начислены по три очка.

"У "Бурана" нет задолженностей перед игроками"

Воронежский клуб погасил все долги перед командой, в том числе и за прошлый сезон, рассказал Ткачев. "Долги по зарплатам почти все погасили - мы этим занимались и до, и после Нового года. Команда прошлого года в середине января получила все отпускные", - сказал он.

По словам руководителя клуба, "Буран" может продолжить выступление в ВХЛ в следующем сезоне, а финансирование будет зависеть от поставленных руководством области задач.

"На последнем совещании у первого заместителя губернатора Воронежской области были разные варианты, и основным остается вариант оставления клуба в ВХЛ. По всей видимости, будет еще не одно совещание, приходят письма в поддержку клуба, но все будет зависеть от руководства области и города. У нас есть два учредителя: Федерация хоккея Воронежской области и городская администрация. Надо определить, кто будет выступать нашими партнерами, какая сумма должна быть по финансированию в ВХЛ на будущий год, какие задачи ставятся перед командой, и исходя из них, будут сформированы две-три финансовые сметы", - подчеркнул Ткачев.

В феврале прошлого года "Буран" стал победителем "Русской классики" - матча в рамках чемпионата ВХЛ, проходившего на открытом стадионе в Твери.

В ноябре прошлого года с чемпионата ВХЛ снялся саратовский "Кристалл". Также финансовые проблемы по ходу сезона имел и тверской ТХК - клубу удалось их решить лишь в середине января.