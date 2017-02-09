Голландский конькобежец Крамер завоевал золото ЧМ на дистанции 5000 м

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Голландский конькобежец Свен Крамер завоевал золото чемпионата мира на дистанции 5000 м. Он показал время 6 минут 3,32 секунды.

Второе место занял его соотечественник Йоррит Бергсма (+2,51), третьим стал новозеландец Питер Майкл (+4,85). Крамер стал 18-кратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.

Россияне Даниил Синицын (+21,34) и Данила Семериков (+35,07) заняли 18-е и 20-е места соответственно.

В женском забеге на 3000 м победила голландка Ирен Вюст, показавшая время 3.59,05. Второй стала представительница Чехии Мартина Сабликова (+0,6), третье место у голландки Антуанетты де Йонг (+2,94).

Лучшая из россиянок Ольга Граф стала седьмой (+5,4).

Чемпионат мира на отдельных дистанциях проходит в южнокорейском Канныне.