Исполком УЕФА одобрил ограничение срока правления президента организации

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ограничил срок правления президента организации тремя мандатами по четыре года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Данное ограничение касается не только главы УЕФА, но и членов исполкома организации. Кроме того, исполком одобрил положение, согласно которому кандидаты в исполком организации должны иметь руководящий пост в национальной организации, которую они представляют (президент, вице-президент, генеральный секретарь или директор). Помимо этого, принято решение, что два места в исполкоме будут занимать представители Ассоциации европейских клубов (ЕСА).

Также в устав организации будут внесена специальная статья, которая гарантирует прозрачную процедуру выбора места проведения соревнований под эгидой УЕФА. Еще одно новое положение устава коснется уставных целей УЕФА, в котором будут прописаны "этика и добросовестное управление".

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил надежду на утверждение данных предложений на конгрессе. "Я очень рад, что исполком единогласно поддержал реформы, которые я считаю необходимыми для укрепления УЕФА и которые составляли основу моего президентского манифеста. Убежден, что национальные ассоциации тоже согласятся с этими предложениями, направленными на добросовестное управление, чтобы сделать УЕФА сильнее и прозрачнее - на благо европейского футбола", - сказал он.

Поскольку данные положения требуют внесения поправок в устав, они будут окончательно утверждены конгрессом организации в Хельсинки, который пройдет 5 апреля.