Путин поздравил сборную РФ с триумфальным выступлением на Универсиаде-2017

Ученый: средневековые и современные мародеры разрушили большинство мумий на ЯмалеНовости Урала 9 февраля, 16:31
В РФ считают провокацией доклад о якобы массовых казнях в сирийской тюрьмеПолитика 9 февраля, 16:31
Замминистра культуры Северной Осетии: фильм может стать спекуляцией на трагедии КалоеваКультура 9 февраля, 16:18
Директор Русского музея: "развод" в вопросе Исаакия должен проходить по-европейскиОбщество 9 февраля, 16:09
Сборная Казахстана по биатлону обладает разрешением на использование изъятых препаратовСпорт 9 февраля, 16:07
CAS в ускоренном порядке рассмотрит дела четырех отстраненных лыжников РФСпорт 9 февраля, 16:06
ЦБ проводит проверку выдачи микрозайма под 2379% годовыхЭкономика и бизнес 9 февраля, 16:06
СМИ: ВСУ стягивают артиллерию и танки для наступления в районе Авдеевки и ДебальцевоМеждународная панорама 9 февраля, 16:04
Шипулин, Цветков, Бабиков и Гараничев выступят в спринте на ЧМ по биатлонуСпорт 9 февраля, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил студенческую сборную команду России с успешным выступлением на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде, прошедшей в Алма-Ате. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.
"Вы достойно представили нашу страну на этих престижных международных соревнованиях, продемонстрировали великолепную физическую подготовку, командный настрой на победу, завоевали рекордное количество наград в истории зимних универсиад", - отметил Путин в поздравлении. Особую благодарность он выразил тренерам и наставникам спортсменов.
Президент пожелал членам российской студенческой сборной новых достижений и всего наилучшего.
На Универсиаде-2017 сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный мировой рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), третье - сборная Южной Кореи (11, 5, 5). Следующая зимняя Универсиада будет проходить в Красноярске в марте 2019 года.