Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил сборную РФ с триумфальным выступлением на Универсиаде-2017

Спорт
9 февраля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Сборная России одержала уверенную победу в неофициальном медальном зачете, завоевав 71 награду
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил студенческую сборную команду России с успешным выступлением на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде, прошедшей в Алма-Ате. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.

Смотрите также
Универсиада отправилась в Сибирь: Красноярск принял эстафету у Алма-Аты

"Вы достойно представили нашу страну на этих престижных международных соревнованиях, продемонстрировали великолепную физическую подготовку, командный настрой на победу, завоевали рекордное количество наград в истории зимних универсиад", - отметил Путин в поздравлении. Особую благодарность он выразил тренерам и наставникам спортсменов.

Президент пожелал членам российской студенческой сборной новых достижений и всего наилучшего.

На Универсиаде-2017 сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный мировой рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), третье - сборная Южной Кореи (11, 5, 5). Следующая зимняя Универсиада будет проходить в Красноярске в марте 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обвинил во лжи сенатора Блюменталя
2
СМИ: ВСУ стягивают артиллерию и танки для наступления в районе Авдеевки и Дебальцево
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
В Раде подрались депутаты "Блока Петра Порошенко"
5
На стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
6
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время
7
СМИ: Фэллон выступил за сотрудничество с Россией
Темы дня
Реклама