Путин поздравил сборную РФ с триумфальным выступлением на Универсиаде-2017

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил студенческую сборную команду России с успешным выступлением на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде, прошедшей в Алма-Ате. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.

"Вы достойно представили нашу страну на этих престижных международных соревнованиях, продемонстрировали великолепную физическую подготовку, командный настрой на победу, завоевали рекордное количество наград в истории зимних универсиад", - отметил Путин в поздравлении. Особую благодарность он выразил тренерам и наставникам спортсменов.

Президент пожелал членам российской студенческой сборной новых достижений и всего наилучшего.

На Универсиаде-2017 сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный мировой рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), третье - сборная Южной Кореи (11, 5, 5). Следующая зимняя Универсиада будет проходить в Красноярске в марте 2019 года.