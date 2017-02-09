Полиция провела обыск в сборной Казахстана по биатлону перед стартом ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правоохранительные органы Австрии провели обыск в расположении сборной Казахстана по биатлону в связи с возможной причастностью команды к сокрытию допинга. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь службы криминальной разведки Австрии Винценц Кригс.

"Вчера прошли обыски в команде Казахстана. Были обнаружены медицинские препараты. Но расследование еще не закончено, мы работаем в сотрудничестве с Международным союзом биатлонистов", - сказал он.

Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Федерального министерства внутренних дел Австрии, в январе в районе Тироля были обнаружены выброшенные коробки, в которых находились использованные одноразовые шприцы и ампулы, содержащие следы запрещенных препаратов. Также в коробках были найдены аккредитации на мероприятия под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Найденные предметы были переданы центральным органам антидопингового агентства Австрии. На основе проведенного анализа доказательной базы появилось предположение, что коробка с запрещенными веществами принадлежит сборной Казахстана.

Казахстанские биатлонисты были проверены на допинг перед стартом ЧМ

Международный союз биатлонистов (IBU) взял допинг-пробы у всех казахстанских спортсменов перед стартом чемпионата мира по биатлону. Об этом заявила генеральный секретарь IBU Николь Реш.

"Все биатлонисты сборной Казахстана вчера были дополнительно проверены на допинг. Были взяты пробы как крови, так и мочи. Результаты анализа еще не пришли", - сказала Реш.

Чемпионат мира стартует в австрийском Хохфильцене в четверг смешанной эстафетой.