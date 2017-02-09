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IBU не отстранял сборную Казахстана от стартов ЧМ по биатлону

Спорт
9 февраля, 15:41 UTC+3 ХОХФИЛЬЦЕН корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Ранее полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана
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© Станислав Красильников/ТАСС

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) не отстранял сборную Казахстана от стартов чемпионата мира по биатлону. Об этом на пресс-конференции заявила генеральный секретарь IBU Николь Реш.

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"Сборная Казахстана выйдет сегодня на старт", - сказала Реш.

Правоохранительные органы Австрии в среду провели обыски в расположении сборной Казахстана в связи с возможными нарушениями антидопинговых правил. В ходе следственных мероприятий были обнаружены медицинские препараты.

Первая гонка чемпионата мира в австрийском Хохфильцене - смешанная эстафета - начнется в 16:45 мск.

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