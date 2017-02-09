Артемьев: Копьев остается законным президентом Федерации регби России

Ученый: средневековые и современные мародеры разрушили большинство мумий на ЯмалеНовости Урала 9 февраля, 16:31
Замминистра культуры Северной Осетии: фильм может стать спекуляцией на трагедии КалоеваКультура 9 февраля, 16:18
Директор Русского музея: "развод" в вопросе Исаакия должен проходить по-европейскиОбщество 9 февраля, 16:09
Сборная Казахстана по биатлону обладает разрешением на использование изъятых препаратовСпорт 9 февраля, 16:07
CAS в ускоренном порядке рассмотрит дела четырех отстраненных лыжников РФСпорт 9 февраля, 16:06
ЦБ проводит проверку выдачи микрозайма под 2379% годовыхЭкономика и бизнес 9 февраля, 16:06
СМИ: ВСУ стягивают артиллерию и танки для наступления в районе Авдеевки и ДебальцевоМеждународная панорама 9 февраля, 16:04
Шипулин, Цветков, Бабиков и Гараничев выступят в спринте на ЧМ по биатлонуСпорт 9 февраля, 16:02
Россия продолжит заниматься судьбой экстрадированного в Азербайджан блогера ЛапшинаПолитика 9 февраля, 15:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вячеслав Копьев является законным президентом Федерации регби России, а отчетно-выборная конференция организации может быть признана нелегитимной. Об этом ТАСС заявил председатель попечительского совета федерации, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.
"Пока Федеральная налоговая служба не внесет изменения в ЕГРЮЛ относительно личности единоличного исполнительного органа, прежний руководитель исполняет обязанности, чтобы не допустить прекращения деятельности юридического лица", - заявил Артемьев.
Отчетно-выборная конференция федерации состоялась 19 декабря 2016 года в Москве. Выборы президента выиграл Мамука Лосаберидзе, обойдя в голосовании действующего на тот момент главу организации Вячеслава Копьева, однако затем вице-президент федерации Владимир Павлов сообщил, что они являются нелегитимными, так как не был набран необходимый кворум для утверждения результатов.
"По имеющейся у меня информации, в ходе работы отчетно-выборной конференции в декабре 2016 года был допущен ряд грубых процедурных нарушений, что, в свою очередь, привело к отсутствию ее легитимности. Поэтому избрание Мамуки Лосаберидзе президентом Федерации регби России можно поставить под сомнение. Сейчас результаты отчетной конференции опротестовываются в суде", - отметил председатель попечительского совета Федерации регби России.
"Наша совместная задача - сохранить авторитет и позиции Федерации регби России на международной арене и не допустить ситуации, когда национальная команда может свалиться во второй дивизион Европы", - добавил собеседник агентства. Кроме того, по мнению Артемьева, необходимо организовать и провести на высоком уровне крупные европейские турниры под эгидой Rugby Europe, такие как московский этап Гран-При по регби-7 среди мужских команд, казанский этап Гран-При по регби-7 среди женских команд, чемпионат Европы по пляжному регби в Москве и Кубок Европейских чемпионов по регби-7 в Санкт-Петербурге.
25 января Пресненский районный суд города Москвы принял к производству иск Федерации регби Забайкальского края и вынес определение о приостановлении действия решений отчетно-выборной конференции Федерации регби России, а также запретил Министерству юстиции и Федеральной налоговой службе регистрировать изменения в составе исполнительных органов федерации.