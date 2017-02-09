Артемьев: Копьев остается законным президентом Федерации регби России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вячеслав Копьев является законным президентом Федерации регби России, а отчетно-выборная конференция организации может быть признана нелегитимной. Об этом ТАСС заявил председатель попечительского совета федерации, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

"Пока Федеральная налоговая служба не внесет изменения в ЕГРЮЛ относительно личности единоличного исполнительного органа, прежний руководитель исполняет обязанности, чтобы не допустить прекращения деятельности юридического лица", - заявил Артемьев.

Отчетно-выборная конференция федерации состоялась 19 декабря 2016 года в Москве. Выборы президента выиграл Мамука Лосаберидзе, обойдя в голосовании действующего на тот момент главу организации Вячеслава Копьева, однако затем вице-президент федерации Владимир Павлов сообщил, что они являются нелегитимными, так как не был набран необходимый кворум для утверждения результатов.

"По имеющейся у меня информации, в ходе работы отчетно-выборной конференции в декабре 2016 года был допущен ряд грубых процедурных нарушений, что, в свою очередь, привело к отсутствию ее легитимности. Поэтому избрание Мамуки Лосаберидзе президентом Федерации регби России можно поставить под сомнение. Сейчас результаты отчетной конференции опротестовываются в суде", - отметил председатель попечительского совета Федерации регби России.

"Наша совместная задача - сохранить авторитет и позиции Федерации регби России на международной арене и не допустить ситуации, когда национальная команда может свалиться во второй дивизион Европы", - добавил собеседник агентства. Кроме того, по мнению Артемьева, необходимо организовать и провести на высоком уровне крупные европейские турниры под эгидой Rugby Europe, такие как московский этап Гран-При по регби-7 среди мужских команд, казанский этап Гран-При по регби-7 среди женских команд, чемпионат Европы по пляжному регби в Москве и Кубок Европейских чемпионов по регби-7 в Санкт-Петербурге.

25 января Пресненский районный суд города Москвы принял к производству иск Федерации регби Забайкальского края и вынес определение о приостановлении действия решений отчетно-выборной конференции Федерации регби России, а также запретил Министерству юстиции и Федеральной налоговой службе регистрировать изменения в составе исполнительных органов федерации.