Власенко: шестое место на ЧМ по водному поло будет большим успехом для сборной России

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ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Шестое место на предстоящем чемпионате мира в Будапеште станет для мужской сборной России по водному поло большим успехом. Такое мнение журналистам высказал глава Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 16 по 30 июня в Будапеште.
"Тренер ставит задачу на попадание в шестерку лучших команд на чемпионате мира. Многие говорят, что это почти невыполнимо, но мы посмотрим. Шестое место будет для нас большим успехом", - сказал глава федерации.
"Сейчас мы ведем переговоры с двумя-тремя иностранными специалистами для приглашения в тренерский штаб сборной России. Мы их сделаем нашими консультантами, это придаст игрокам уверенности", - добавил он.
На чемпионате мира по водным видам спорта в 2015 году, который состоялся в Казани, мужская сборная России по водному поло заняла 14-е место из 16.