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Власенко: шестое место на ЧМ по водному поло будет большим успехом для сборной России

Спорт
9 февраля, 15:56 UTC+3 ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Мировое первенство пройдет с 16 по 30 июня в Будапеште
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© Егор Алеев/ТАСС

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Шестое место на предстоящем чемпионате мира в Будапеште станет для мужской сборной России по водному поло большим успехом. Такое мнение журналистам высказал глава Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко.

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Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 16 по 30 июня в Будапеште.

"Тренер ставит задачу на попадание в шестерку лучших команд на чемпионате мира. Многие говорят, что это почти невыполнимо, но мы посмотрим. Шестое место будет для нас большим успехом", - сказал глава федерации.

"Сейчас мы ведем переговоры с двумя-тремя иностранными специалистами для приглашения в тренерский штаб сборной России. Мы их сделаем нашими консультантами, это придаст игрокам уверенности", - добавил он.

На чемпионате мира по водным видам спорта в 2015 году, который состоялся в Казани, мужская сборная России по водному поло заняла 14-е место из 16.

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