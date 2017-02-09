ФВПР проведет переговоры с "Динамо" об использовании бассейна "ВТБ Арены" после постройки

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Федерации водного поло России (ФВПР) проведет переговоры с обществом "Динамо" об использовании одного из бассейнов "ВТБ Арены" после постройки комплекса. Об этом журналистам рассказал глава федерации Алексей Власенко.

Согласно проекту, "ВТБ Арена" объединит под одной крышей Большую спортивную арену, рассчитанную приблизительно на 29,3 тысячи зрителей, Малую спортивную арену вместимостью от 11,5 до 14 тысяч зрителей.

"Сейчас у сборной России нет базы по водному поло. В рамках проекта "ВТБ Арена" строится комплекс, где будет два 50-метровых бассейна, - сказал он. - Будем вести с "Динамо" переговоры, чтобы один бассейн отдали нам".

"У нас очень слабый домашний чемпионат, - продолжил он. - В СССР по восемь команд было в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас по одной. Надо увеличивать количество клубов. У нас есть все рычаги для этого".