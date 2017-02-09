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ФВПР проведет переговоры с "Динамо" об использовании бассейна "ВТБ Арены" после постройки

Спорт
9 февраля, 16:00 UTC+3 ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
По словам главы ФВПР, у национальной сборной сейчас нет базы по водному поло
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ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Федерации водного поло России (ФВПР) проведет переговоры с обществом "Динамо" об использовании одного из бассейнов "ВТБ Арены" после постройки комплекса. Об этом журналистам рассказал глава федерации Алексей Власенко.

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Согласно проекту, "ВТБ Арена" объединит под одной крышей Большую спортивную арену, рассчитанную приблизительно на 29,3 тысячи зрителей, Малую спортивную арену вместимостью от 11,5 до 14 тысяч зрителей.

"Сейчас у сборной России нет базы по водному поло. В рамках проекта "ВТБ Арена" строится комплекс, где будет два 50-метровых бассейна, - сказал он. - Будем вести с "Динамо" переговоры, чтобы один бассейн отдали нам".

"У нас очень слабый домашний чемпионат, - продолжил он. - В СССР по восемь команд было в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас по одной. Надо увеличивать количество клубов. У нас есть все рычаги для этого".

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