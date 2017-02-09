CAS в ускоренном порядке рассмотрит дела четырех отстраненных лыжников РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в ускоренном порядке рассмотрит дела российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"CAS в ускоренном порядке рассмотрит апелляции. Шансы выступить на чемпионате мира? Я надеюсь только на лучшее", - сказала она.

Во вторник Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Данные лыжники, а также Александр Легков и Евгений Белов, оспорили данное решение в CAS.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.