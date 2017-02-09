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Сборная Казахстана по биатлону обладает разрешением на использование изъятых препаратов

Спорт
9 февраля, 16:07 UTC+3 ХОХФИЛЬЦЕН корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Полиция провела обыск в расположении сборной, в его ходе были обнаружены медицинские препараты, которые были отправлены на экспертизу
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© Станислав Красильников/ТАСС

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная Казахстана обладает всеми необходимыми документами на использование спортсменами команды препаратов, которые были изъяты австрийской полицией. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов.

В четверг, за пару часов до старта первой гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, состоялась пресс-конференция, на которой было сообщено об обыске, который накануне провела полиция в расположении сборной Казахстана. В ходе обыска были обнаружены медицинские препараты, которые были отправлены на экспертизу.

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"У сборной Казахстана есть документы на использование всех препаратов, которые были изъяты австрийской полицией. Сейчас они проверяются. Накануне члены национальной команды прошли дополнительное тестирование. Допинг-пробы брало австрийское антидопинговое агентство", - сказал Усенов.

Собеседник агентства пояснил, что 23 января во время этапа Кубка мира в Антерсельве полиция обнаружила коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора команды. Это и стало основанием для начала расследования.

Сборная Казахстана выступит в первом старте на чемпионате мира - смешанной эстафете, которая пройдет в четверг.

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