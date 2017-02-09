Сборная Казахстана по биатлону обладает разрешением на использование изъятых препаратов

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ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная Казахстана обладает всеми необходимыми документами на использование спортсменами команды препаратов, которые были изъяты австрийской полицией. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов.
В четверг, за пару часов до старта первой гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, состоялась пресс-конференция, на которой было сообщено об обыске, который накануне провела полиция в расположении сборной Казахстана. В ходе обыска были обнаружены медицинские препараты, которые были отправлены на экспертизу.
"У сборной Казахстана есть документы на использование всех препаратов, которые были изъяты австрийской полицией. Сейчас они проверяются. Накануне члены национальной команды прошли дополнительное тестирование. Допинг-пробы брало австрийское антидопинговое агентство", - сказал Усенов.
Собеседник агентства пояснил, что 23 января во время этапа Кубка мира в Антерсельве полиция обнаружила коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора команды. Это и стало основанием для начала расследования.
Сборная Казахстана выступит в первом старте на чемпионате мира - смешанной эстафете, которая пройдет в четверг.