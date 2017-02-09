Замполпреда в ЮФО: объекты ЧМ-2018 в Волгограде будут введены в строй вовремя

ВОЛГОГРАД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Объекты чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгограде будут введены в строй вовремя. Об этом на межведомственном совещании на площадке стадиона "Волгоград-Арена" заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба.

"Объем работ выполнен достаточный. Посмотрев подход всех органов, можно сказать, что сегодня работает система как организационно-управленческая, так и надзорная. Это дает уверенность, что объекты введем в строй вовремя", - сказал Гурба. Перед заседанием замполпреда РФ в ЮФО ознакомился с ходом работ на водоочистных сооружениях Краснооктябрьского района, реконструкцией тренировочной площадки на стадионе "Зенит", строительством стадиона "Волгоград-Арена".

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подчеркнул: "С 2014 года мы ведем последовательную работу по выполнению задач, которые поставлены в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Все отмечают, что мы сделали рывок, но мы не расслабляемся. Понимаем, что объекты, особенно инфраструктурные, сложны, что времени очень мало, но подготовка ведется в плановом режиме. Все структуры, федеральные и региональные, работают в полном взаимодействии".

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, особое внимание в ходе совещания было уделено обновлению инфраструктуры, ремонту и строительству дорог, благоустройству города, вопросам обеспечения безопасности.

Федеральная и региональная программы подготовки Волгограда к ЧМ-2018 включают 65 мероприятий, 11 из них уже полностью выполнены, в том числе строительство двух гостиниц, вертолетной площадки, нового терминала и первого этапа взлетно-посадочного комплекса в аэропорту. В 2017 году предстоит завершить 26 мероприятий, среди которых возведение рокадной дороги вдоль правого берега Волги, реконструкция шоссе Авиаторов, берегоукрепление Волги, ввод гостиницы "Хилтон Гарден Инн", реконструкция второй очереди аэродромного комплекса, подготовка тренировочных площадок. Оставшиеся 28 объектов дорожной карты подготовки региона к ЧМ-2018 будут завершены в начале 2018 года..

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