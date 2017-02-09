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Пост контроля воздуха установлен вблизи стадиона ЧМ-2018 "Волгоград-Арена"

Спорт
9 февраля, 16:46 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 9, февраля. /ТАСС
Оборудование поста также будет следить за погодой - температурой и влажностью воздуха, атмосферным давлением, направлением и скоростью ветра
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ВОЛГОГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Волгоградские экологи установили в четверг вблизи строящейся к чемпионату мира по футболу 2018 года "Волгоград-Арены" автоматизированный стационарный пост наблюдений за атмосферным воздухом. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

"Современное оборудование позволяет в режиме реального времени в центре Волгограда, вблизи главного спортивного объекта, а также Мамаева кургана, следить за содержанием в воздухе загрязняющих веществ", - сказал журналистам представитель комитета природных ресурсов и экологии (облкомприроды) Михаил Мытарев.

Он отметил, что все поступающие с поста данные обрабатывают и анализируют специалисты ведомства. "В случае обнаружения превышения содержания в воздухе оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода экологи незамедлительно оповестят об этом жителей, а также региональные управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранную прокуратуру и администрацию Волгограда для установления источника загрязнения", - подчеркнул Мытарев.

Оборудование поста также будет следить за погодой - температурой и влажностью воздуха, атмосферным давлением, направлением и скоростью ветра. В облкомприроде отметили, что это уже 16-й стационарный пост в регионе, девять из них теперь действуют в Волгограде.

2017 год объявлен в России Годом экологии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в январе поставил задачу профильным ведомствам составить перспективную программу действий по снижению негативного воздействия на окружающую среду во всех отраслях экономики.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Волгоград примет четыре матча группового этапа.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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