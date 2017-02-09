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Россия не будет претендовать на место в исполкоме УЕФА на ближайшем конгрессе

Спорт
9 февраля, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
До весны 2015 года в исполком организации входил бывший президент РФС Сергей Фурсенко
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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Представителей России нет среди 13 кандидатов на восемь вакантных мест в исполнительном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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В четверг членам исполкома был представлен список из 13 кандидатов. Выборы пройдут 5 апреля на очередном конгрессе УЕФА в Хельсинки. Избранные кандидаты получат четырехлетний мандат (2017-2021).

В число кандидатов вошли Збигнев Бонев (Польша), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Джон Дилейни (Ирландия), Арманд Дука (Албания), Дэвид Гилл (Англия), Райнхард Гриндель (Германия), Мариос Лефкаритис (Кипр), Эльхан Маммадов (Азербайджан), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Киран О'Коннор (Уэльс), Микеле Ува (Италия), Михаэль ван Праг (Нидерланды), Сервет Ярдимчи (Турция). Гилл, Лефкаритис и ван Праг уже являются членами исполкома.

На данный момент в исполкоме УЕФА нет представителей России. До весны 2015 года в исполком организации входил бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко.

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