Колюшкин заменит Зайцева в конкурсе бросков сверху на Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Защитник саратовского "Автодора" Максим Колюшкин заменит разыгрывающего подмосковных "Химок" Вячеслава Зайцева в конкурсе по броскам сверху, который пройдет в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом сообщается на сайте лиги.

По информации пресс-службы "Химок", у Зайцева есть проблемы со спиной.

"Знаю, что Слава Зайцев не сможет принять участие в конкурсе данков, - сказал Колюшкин. - Но мы своих не бросаем. Постараюсь заменить его и показать лучшее, на что способен. Рад, что буду в Сочи на Матче всех звезд - для российского баскетбола это настоящее событие".

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля.