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Олимпийская чемпионка Лебедева стала послом Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Спорт
9 февраля, 17:08 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич
Фестиваль пройдет в Москве с 14 по 22 октября 2017 года
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Татьяна Лебедева

Татьяна Лебедева

© Владимир Гердо/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Член Совета Федерации, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева стал общественным послом XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет осенью в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора Волгоградской области.

"Решение об утверждении кандидатуры Татьяны Лебедевой принято членами регионального подготовительного комитета фестиваля единогласно. Известная на весь мир легкоатлетка будет представлять Волгоградскую область на публичных мероприятиях, помогать в организации фестиваля", - сказал представитель обладминистрации.

Он отметил, что "волгоградская олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко примет участие в спортивной программе фестиваля".

В феврале-марте в рамках коммуникационной кампании по продвижению фестиваля в вузах и ссузах волгоградского региона пройдут встречи со студентами. Молодежи расскажут о программах, тематических площадках и условиях участия в масштабном событии. Всего Волгоградскую область на фестивале представят 220 молодых лидеров, спортсменов, добровольцев, общественных деятелей.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится международный парад студенчества, основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке. Участниками фестиваля станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.

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