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Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017

Спорт
9 февраля, 17:51 дата обновления: 9 февраля, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
При передаче эстафеты с третьего на четвертый этап француз пропустил ряд спортсменов, после чего наехал на лыжу россиянину
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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© EPA/KERSTIN JOENSSON, архив

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Француз Мартен Фуркад спровоцировал падение россиянина Александра Логинова в зоне передачи эстафеты во время смешанной гонки на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в австрийском Хохфильцене.

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При передаче эстафеты с третьего на четвертый этап Фуркад, отправлявшийся на заключительный этап,  пропустил ряд спортсменов, после чего наехал на лыжу закончившего третий этап Логинова, что привело к падению российского спортсмена.

Сам Логинов после финиша отметил, что для оценки ситуации необходимо посмотреть повтор. "Надо посмотреть повтор, потому что все произошло очень быстро. Я не обратил внимания на это: упал и побежал дальше. Пусть это останется на его совести", - сказал россиянин журналистам.

"Я не обращаю внимания (на давление). Моя работа - бегать и показывать результат", - добавил Логинов.

Фуркад извинился

Позднее Фуркад извинился перед Логиновым за инцидент при передаче эстафеты. Об этом сообщил комментатор гонки Дмитрий Губерниев в эфире "Матч ТВ".

"Только что подошел Фуркад к нашим ребятам и извинился. По его словам, он сделал это не специально", - сказал Губерниев.

Ситуация произошла на фоне скандального комментария Фуркада под поздравлениями Логинова в социальной сети с днем рождения. Тогда француз написал следующее: "И не забудьте, один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за ЭПО". Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, вернулся в спорт и в январе этого года стал трехкратным чемпионом Европы.

Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина, в январе 2017 стал трехкратным чемпионом Европы, после чего попал в состав сборной России на чемпионат мира.

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