Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧМ-2017

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в австрийском Хохфильцене. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 9,6 секунды, допустив на восьми огневых рубежах четыре промаха.

В гонке приняли участие Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

Победу одержала команда Германии (1:09.6,4; 7 промахов), серебро завоевала сборная Франции (отставание +2,2; 8 промахов, 1 штрафной круг).

В последний раз сборная России завоевывала медали в смешанной эстафете в рамках чемпионата мира в 2008 году, когда команда в составе Светланы Слепцовой, Оксаны Неупокоевой, Николая Круглова и Дмитрия Ярошенко заняла третье место. Также на счету россиян две победы на чемпионатах мира 2005 и 2006 годов в смешанной эстафете. Немцы во второй раз стали победителями гонки, в 2008 году они завоевали золото.

С момента завоевания последней медали сборной России на чемпионатах мира прошел 701 день (11 марта 2015 года золото мирового первенства в индивидуальной гонке выиграла Екатерина Юрлова).

Следующая гонка на чемпионате мира пройдет 10 февраля, в 16:45 мск начнется женский спринт..

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