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Биатлонистка Полторанина: полиция обращалась со сборной Казахстана как с террористами

Спорт
9 февраля, 18:00 UTC+3 ХОХФИЛЬЦЕН корр. ТАСС, Артем Кузнецов
Сотрудники австрийской полиции провели в среду обыски у биатлонистов сборной Казахстана в Хохфильцене и изъяли множество медицинских препаратов
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© AP Photo/Matthias Schrader

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Австрийская полиция во время обыска в расположении сборной Казахстана по биатлону обращалась со спортсменами и специалистами команды как с террористами. Об этом журналистам заявила казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина.

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Сотрудники австрийской уголовной полиции провели в среду вечером обыски у биатлонистов сборной Казахстана в Хохфильцене и изъяли множество медицинских препаратов. По данным ведомства, обыск в гостиничных номерах сборной команды Казахстана был санкционирован прокуратурой Инсбрука. Ведется расследование.

"Мы были в шоке, нас окружили как террористов, было очень страшно. Полицейские и допинговые офицеры нас мурыжили до двух часов, а кого-то и до четырех. Сначала обыскали всю комнату, а после отвезли в полицию, где составили протоколы, абсолютно на всех, включая смазчиков. Мы всю ночь не спали, поэтому сейчас выходила на гонку абсолютно без эмоций, как на тренировке", - сказала Полторанина после прохождения первого этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.

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"Нас никто не предупреждал, пришли на ужин и забрали", - добавил она.

Сборная Казахстана заявила, что обладает всеми необходимыми документами на использование спортсменами команды препаратов, которые были изъяты австрийской полицией. 23 января полиция обнаружила коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора казахстанской команды. Это и стало основанием для начала расследования.

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