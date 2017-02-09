Биатлонистка Полторанина: полиция обращалась со сборной Казахстана как с террористами

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Австрийская полиция во время обыска в расположении сборной Казахстана по биатлону обращалась со спортсменами и специалистами команды как с террористами. Об этом журналистам заявила казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина.

Сотрудники австрийской уголовной полиции провели в среду вечером обыски у биатлонистов сборной Казахстана в Хохфильцене и изъяли множество медицинских препаратов. По данным ведомства, обыск в гостиничных номерах сборной команды Казахстана был санкционирован прокуратурой Инсбрука. Ведется расследование.

"Мы были в шоке, нас окружили как террористов, было очень страшно. Полицейские и допинговые офицеры нас мурыжили до двух часов, а кого-то и до четырех. Сначала обыскали всю комнату, а после отвезли в полицию, где составили протоколы, абсолютно на всех, включая смазчиков. Мы всю ночь не спали, поэтому сейчас выходила на гонку абсолютно без эмоций, как на тренировке", - сказала Полторанина после прохождения первого этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.

"Нас никто не предупреждал, пришли на ужин и забрали", - добавил она.

Сборная Казахстана заявила, что обладает всеми необходимыми документами на использование спортсменами команды препаратов, которые были изъяты австрийской полицией. 23 января полиция обнаружила коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора казахстанской команды. Это и стало основанием для начала расследования.