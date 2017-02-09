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Шляхтин: тренеров, продолжающих работать в период отстранения, могут начать штрафовать

Спорт
9 февраля, 18:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
По словам главы ВФЛА, юристы должны выработать предложения по поводу наказания за подобную деятельность
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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Министр спорта РФ Павел Колобков поручил выработать механизмы воздействия на специалистов, продолжающих тренировать легкоатлетов в период временного отстранения от работы, вплоть до введения штрафов и других мер административной ответственности. Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В четверг Колобков провел совещание, в котором приняли участие представители ВФЛА, Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России, а также юристы.

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"По итогам совещания ВФЛА, ЦСП даны поручения проработать эти вопросы - выработать единые механизмы реагирования в отношении временно отстраненных тренеров, которые продолжают тренировать спортсменов, невзирая на отстранение, - сказал Шляхтин. - Юристы должны выработать предложения по поводу наказания за подобную деятельность - административное, финансовое, либо увольнение - недопуск к работе. Нам дана неделя на выработку этих механизмов, далее они будут обсуждаться на следующем совещании".

Глава ВФЛА подчеркнул, что подобная деятельность отстраненных тренеров наносит урон процессу восстановления российской легкой атлетики. "Подобная деятельность временно отстраненных тренеров имеет колоссальное негативное влияние на процесс восстановления российской легкой атлетики, - добавил Шляхтин. - Борьба с этими людьми идет на государственном уровне. Мы понимаем, что один человек своими действиями и неумным подходом может испортить все, что касается восстановления российской легкой атлетики".

В январе вышел новый фильм немецкого телеканала ARD, в котором бегун Андрей Дмитриев обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике, включая Сергея Епишина и Владимира Казарина, в нарушении антидопинговых правил. По словам Дмитриева, Казарин нарушил правила своего временного отстранения и продолжил работать с легкоатлетами.

7 февраля совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставил в силе дисквалификацию ВФЛА, российские легкоатлеты все еще не допускаются до участия в международных соревнованиях. Право участия в международных турнирах получили только легкоатлеты, чей возраст не превышает 15 лет.

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