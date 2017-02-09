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Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ

Спорт
9 февраля, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Вернуться на пьедестал француза попросил президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг
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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мартен Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России после смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

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По словам комментатора "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева, вернуться на пьедестал Фуркада попросил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг. При этом во время церемонии Фуркад не пожал руку Антону Шипулину и Александру Логинову.

"Я поприветствовал Фуркада, подошел к нему и выразил свое уважение, но он был не намерен подавать руку", - заявил Логинов корреспонденту ТАСС.

Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете, прервав девятилетнюю серию без наград в этой дисциплине в рамках чемпионатов мира. Последний раз россияне оказывались на подиуме в смешанной эстафете на чемпионате мира 2008 года, завоевав тогда также бронзовые медали.

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