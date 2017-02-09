Российские чемпионы и призеры зимней Универсиады в Казахстане прилетели в Москву

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МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские чемпионы и призеры зимней Универсиады в Казахстане приземлились в московском аэропорту "Домодедово". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
На завершившейся в среду в Алма-Ате Универсиаде сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный мировой рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), третье - сборная Южной Кореи (11,5,5).
Универсиада в Алма-Ате проходила с 29 января по 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске.