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Источник: переход футболиста Стивена Колкера в "Локомотив" сорвался

Спорт
9 февраля, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
На прошлой неделе президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что клуб согласовал условия перехода с КПР, и для завершения сделки осталось уладить некоторые детали с самим защитником
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Стивен Колкер

Стивен Колкер

© AP/Jon Super

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" отказался от варианта с арендой у английского "Куинз Парк Рейнджерс" защитника Стивена Колкера. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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На прошлой неделе президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что клуб согласовал условия перехода с "Куинз Парк Рейнджерс", и для завершения сделки осталось уладить некоторые детали с самим игроком. В четверг "Локомотив" в социальной сети Twitter опубликовал запись, отметив, что 22-й номер в команде остается незанятым, и что клуб продолжает работу по поиску игроков.

"Переход не состоится. Колкер постоянно менял свои условия. Кроме того, переезжать в Москву не захотели члены его семьи", - сказал источник.

Комментариев представителей клубов пока получить не удалось.

Колкер во втором по значимости английском дивизионе сезона-2016/17 провел 13 матчей, забив два мяча. В КПР он перешел в 2014 году; сезон-2015/16 провел в аренде - сначала в "Саутгемптоне", затем - в "Ливерпуле". До перехода в КПР Колкер выступал за "Тоттенхэм", "Йовил Таун", "Бристоль Сити", "Суонси" и "Кардифф Сити". В 2012 году сыграл за сборную Англии в товарищеском матче с командой Швеции, забив гол; участвовал в Олимпийских играх 2012 года, выступая за сборную Великобритании.

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