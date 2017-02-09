Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шестеркин займет место в воротах в матче Еврохоккейтура с финнами

Спорт
9 февраля, 18:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Матч начнется в 19:30 мск на льду СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге
Поделиться
Материал из 1 страницы
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер сборной России Игорь Шестеркин займет место в воротах в первом матче третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр - против команды Финляндии.

Запасным вратарем будет Илья Сорокин.

Полный состав команды выглядит следующим образом:

  • Алексей Береглазов - Илья Любушкин, Анатолий Голышев - Владимир Ткачев - Кирилл Капризов;
  • Дамир Мусин - Альберт Яруллин, Сергей Шумаков - Максим Шалунов - Степан Санников;
  • Владислав Гавриков - Захар Арзамасцев, Алексей Кручинин - Андрей Светлаков - Максим Мамин;
  • Егор Рыков - Максим Осипов, Артем Федоров - Николай Прохоркин - Константин Окулов.

Матч Россия - Финляндия начнется в 19:30 мск на льду СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
2
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
3
ЦБ предлагает начать перевод бюджетников на карту "Мир" с 1 июля
4
Москва подтвердила гибель турецких военнослужащих при случайном ударе ВКС РФ в Алеппо
5
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
6
Шипулин: Фуркад некрасиво повел себя по отношению ко всей сборной России
7
Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"
Темы дня
Реклама