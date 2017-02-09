Шипулин: Фуркад некрасиво повел себя по отношению ко всей сборной России

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Француз Мартен Фуркад, спровоцировавший скандал во время церемонии награждения по итогам смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, некрасиво повел себя по отношению ко всей сборной России. Об этом на пресс-конференции заявил российский биатлонист Антон Шипулин.

Во время награждения сборной России, занявшей третье место в гонке, Фуркад сделал попытку уйти с пьедестала, однако президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заставил его вернуться. Во время гонки Фуркад стал виновником падения российского биатлониста Александра Логинова. Француз отказался признавать свою вину, но извинился перед россиянами. Логинов заявил ТАСС, что несмотря на это Фуркад отказался пожать ему руку.

"Мы - одна команда, одна большая дружная семья, и когда отношение к одному человеку не очень хорошее, как в случае с Александром Логиновым, то я считаю, что это некрасиво по отношению ко всей российской команде, - сказал Шипулин. - Я считаю, что спортсмены должны выступать, а не заниматься политикой. И это относится к Мартену Фуркаду".

Шипулин хочет поговорить с Фуркадом тет-а-тет

По словам российского биатлониста, человеческие качества Фуркада оставляют желать лучшего, хотя он и продолжает оставаться великолепным спортсменом. "Главное, чтобы Фуркад сегодня все понял и осознал, что не он один может публично высказываться. Я надеюсь, что в будущем мы поговорим с ним тет-а-тет и выясним ситуацию. Я уважаю его как спортсмена, но как человек он для меня каждый раз показывает себя все хуже и хуже", - добавил Шипулин.

Мнение Фуркада

По словам Фуркада, именно россияне первыми отказались пожимать ему руку. "Президент Союза биатлонистов России попросил IBU применить санкции в отношении меня, потому что я написал сообщение в адрес Логинова, - заявил на пресс- конференции француз. - А сегодня он и Шипулин не пожали мне руку. Я не плохой парень, просто я хочу, чтобы ко мне уважительно относились, если люди не хотят уважать меня за то, что борюсь по правилам - это их выбор".

Перед началом пресс-конференции Фуркад извинился перед немецкими биатлонистами за произошедшее на церемонии награждения. "Мне очень жаль, что это произошло, когда вы завоевали золотую медаль, - сказал француз. - Мне стыдно за это".

"Это произошло из-за Логинова и не имело ничего общего с произошедшем на трассе, - добавил он. - Это был спринт, в котором биатлонисты всегда агрессивны, так что ничего особенного в самой гонке не произошло".

В четверг федерация биатлона Франции принесла извинения российской стороне за оскорбительные слова Фуркада в адрес Логинова. Ранее французский спортсмен написал в социальных сетях, что главным достижением российского биатлониста является дисквалификация за допинг.

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