Следующая остановка — будущее: в России появятся законы о беспилотном транспортеЭкономика и бизнес 9 февраля, 19:46
Чемпион Универсиады Ростовцев остался под впечатлением от организации соревнованийСпорт 9 февраля, 19:44
СБР не стал подавать протест на поведение Фуркада при передаче эстафетыСпорт 9 февраля, 19:34
"Имя мне – Легион": 10 сериалов про супергероевКультура 9 февраля, 19:30
Шипулин: Фуркад некрасиво повел себя по отношению ко всей сборной РоссииСпорт 9 февраля, 19:14
Заместитель министра спорта Томилова сравнила победу на Универсиаде с триумфом ОИ-2014Спорт 9 февраля, 19:10
Франция заверила МАГАТЭ, что взрыв на АЭС не повлек выброса радиацииПроисшествия 9 февраля, 19:09
Акимова заявила, что не волновалась во время смешанной эстафеты на ЧМ по биатлонуСпорт 9 февраля, 19:04
Избранный в ангаре: какие надежды возлагают в Сомали на нового президентаМеждународная панорама 9 февраля, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) расширила санкции в отношении южнокорейского судьи Ким Сан У. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Ранее Азиатская конфедерация футбола (AFC) наложила на него дисквалификацию за нарушение кодекса этики организации. Какой именно проступок совершил арбитр не уточняется. Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение продлить до 18 месяцев запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.
Ким Сан У работал на матчах отборочного этапа чемпионата мира, Кубка Азии, чемпионата Южной Кореи.