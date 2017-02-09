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ФИФА расширила санкции в отношении южнокорейского судьи

Спорт
9 февраля, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Ранее Азиатская конфедерация футбола наложила на Ким Сан У дисквалификацию за нарушение кодекса этики организации
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) расширила санкции в отношении южнокорейского судьи Ким Сан У. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее Азиатская конфедерация футбола (AFC) наложила на него дисквалификацию за нарушение кодекса этики организации. Какой именно проступок совершил арбитр не уточняется. Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение продлить до 18 месяцев запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

Ким Сан У работал на матчах отборочного этапа чемпионата мира, Кубка Азии, чемпионата Южной Кореи.

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