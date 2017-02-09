Ессентуки начали онлайн-трансляцию с места строительства тренировочной базы ЧМ-2018

ПЯТИГОРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Онлайн-трансляция строительства тренировочной базы к чемпионату мира по футболу 2018 года стартовала на сайте администрации города-курорта Ессентуки, сообщает пресс-служба мэрии.

"Техническую возможность онлайн-трансляции со строительных площадок на официальном сайте город Ессентуки ввел первым на Ставрополье. Это, по словам подрядчика, не только необходимое техническое условие, но и прозрачность процесса, соблюдение мер безопасности", - сообщили в пресс- службе.

На месте строительства тренировочной базы ежедневно работают около 10 единиц техники. Сейчас возводятся фундамент административного корпуса, вертикальные панели спортивного ядра. "Когда есть большое желание сделать все качественно и в срок, прилагаются большие усилия. К декабрю 2017 года Ессентуки уже будут готовы принять спортсменов и болельщиков со всего мира", - отметил глава города Александр Некристов.

Стоимость тренировочной базы составляет более 160 миллионов рублей. На 4 га земли возводится стадион высочайшего качества, оснащенный самыми современными техническими средствами и отвечающий всем требованиям Международной федерации футбола (ФИФА). После чемпионата данный объект будет переведен в муниципальную собственность и будет использоваться для проведения соревнований по футболу, тренировок, матчей любительских и профессиональных команд, спортивно-массовых мероприятий.

Как ранее сообщал ТАСС, на Кавказских Минеральных Водах будет построено пять тренировочных баз к ЧМ-2018: два тренировочных поля будут созданы в Железноводске, и по одному - в Кисловодске, Лермонтове и Ессентуках. Общая стоимость превысит 536 млн. рублей. Финансирование на 80% будет федеральное, еще 20% обеспечивает региональный бюджет. В краевом бюджете предусмотрено 52 млн рублей на софинансирование начала строительства полей, которые должны быть готовы к февралю 2018 года.

Согласно требованиям ФИФА, Россия должна предоставить на выбор 32 командам-участницам 64 базы для проживания и тренировок. Матчи чемпионата мира - 2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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