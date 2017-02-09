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Чемпион Универсиады Ростовцев остался под впечатлением от организации соревнований

Спорт
9 февраля, 19:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
В Алма-Ате российский лыжник завоевал три золотых награды
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Дмитрий Ростовцев

Дмитрий Ростовцев

© almaty2017.com

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Трехкратный чемпион Универсиады по лыжным гонкам Дмитрий Ростовцев до сих пор находится под впечатлением от высочайшего уровня проведения соревнований в Казахстане. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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Самолет с российскими чемпионами и призерами Универсиады приземлился в четверг в московском аэропорту "Домодедово".

"Универсиада прошла на высочайшем уровне, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая проводами. Очень помогали волонтеры, хочу сказать, что было ощущение, будто я нахожусь на Олимпийских играх, до сих пор под впечатлением от организации этих соревнований. К спортсменам относились самым наилучшим образом, создавались все условия для успешного выступления, нас даже сопровождали с полицией. Лыжная трасса была подготовлена идеально, и с погодой нам повезло - было солнце и прохладная погода, лыжи катили хорошо", - сказал Ростовцев.

На Универсиаде в Алма-Ате Ростовцев завоевал три золотых награды (эстафета, гонка преследования на 10 км, гонка на 30 км с масс-старта), на счету российского спортсмена также серебро индивидуальной гонки на 10 км.

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