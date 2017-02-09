Чемпион Универсиады Ростовцев остался под впечатлением от организации соревнований

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Трехкратный чемпион Универсиады по лыжным гонкам Дмитрий Ростовцев до сих пор находится под впечатлением от высочайшего уровня проведения соревнований в Казахстане. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Самолет с российскими чемпионами и призерами Универсиады приземлился в четверг в московском аэропорту "Домодедово".

"Универсиада прошла на высочайшем уровне, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая проводами. Очень помогали волонтеры, хочу сказать, что было ощущение, будто я нахожусь на Олимпийских играх, до сих пор под впечатлением от организации этих соревнований. К спортсменам относились самым наилучшим образом, создавались все условия для успешного выступления, нас даже сопровождали с полицией. Лыжная трасса была подготовлена идеально, и с погодой нам повезло - было солнце и прохладная погода, лыжи катили хорошо", - сказал Ростовцев.

На Универсиаде в Алма-Ате Ростовцев завоевал три золотых награды (эстафета, гонка преследования на 10 км, гонка на 30 км с масс-старта), на счету российского спортсмена также серебро индивидуальной гонки на 10 км.