Медведев поздравил студенческую сборную РФ с триумфальным выступлением на Универсиаде-2017

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил студенческую сборную России с успешным выступлением на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде, прошедшей в Алма-Ате. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте правительства.

"Рад поздравить вас с триумфом на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде. Вы блестяще выступили в Алма-Ате, досрочно обеспечив себе первое место в неофициальном командном зачете по количеству завоеванных наград. А их у нашей сборной - 71, из которых 29 - золотые. Своим мастерством, целеустремленностью и силой воли вы продолжили победные традиции отечественного спорта", - говорится в поздравлении.

Медведев назвал российских спортсменов, одержавших верх над достойными соперниками, "главными ньюсмейкерами" соревнований. "Вашим успехам радуются не только тренеры и многочисленные болельщики - вами гордится вся страна. Мы верим, что впереди у вас счастливая спортивная судьба, новые старты и достижения, в том числе на Олимпийских играх", - добавил глава правительства.

Премьер пожелал членам сборной здоровья, хорошего настроения и удачи в учебе, спорте и жизни.

На Универсиаде-2017 сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медали), обновив собственный мировой рекорд. Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), третье - сборная Южной Кореи (11, 5, 5). Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года.