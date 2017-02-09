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Мутко: российским биатлонистам не следует обращать внимание на поведение Фуркада

Спорт
9 февраля, 20:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Вице-премьер заявил, что российским спортсменам нужно в гонках по-спортивному доказывать свою силу
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Биатлонистам сборной России не нужно обращать внимание на поведение французска Мартена Фуркада, ставшего инициатором скандала после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ Виталий Мутко.

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В ходе смешанной эстафеты Фуркад наступил на лыжу финишировавшего Александра Логинова, что привело к падению россиянина. Российская команда в смешанной эстафете заняла третье место, французы стали вторыми. Во время церемонии награждения Фуркад демонстративно покинул пьедестал, но вскоре вернулся обратно.

"Нам надо в гонках по-спортивному доказывать свою силу и не обращать внимание на все это, - отметил Мутко. - Сборной России надо побеждать, что мы умеем делать".

В финишном створе Фуркад не дал себя обогнать Шипулину, закрыв коридор. "Российские биатлонисты отлично провели гонку, видна заряженность ребят, - добавил вице-премьер РФ. - Конечно, когда некоторые звезды так ведут себя в финишном створе. При этом видно, что Антон (Шипулин) и Саша (Логинов) отлично готовы, рвутся в бой. Все основные гонки чемпионата мира еще впереди".

Логинов с ноября 2014 года был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина. В январе после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы.

Представление состава сборной России на ЧМ по биатлону

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